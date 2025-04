Schweizer Aktien eröffnen klar fester – Zollpolitik weiter im Fokus

Keystone-SDA

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag mit Gewinnen in die durch die Osterfeiertage verkürzte Woche. Grund dafür ist eine weitere Entschärfung im US-Zollstreit.

(Keystone-SDA) Die US-Regierung will zumindest vorübergehend die Sonderzölle für bestimmte elektronische Produkte wie Smartphones oder Laptops aus zahlreichen Ländern – darunter China – aussetzen. Allerdings bleibt die Verunsicherung gross, denn US-Präsident Donald Trump will diese Zoll-Ausnahmen nicht als solche verstanden wissen. «Die Verwirrung bleibt gross», meint ein Händler mit Verweis auf das Hin und Her in der US-Handelspolitik.

Die Anleger könnten sich daher nach einer anfänglichen Euphorie wohl wieder zurückhaltender zeigen. «Steigende Kurse könnten auch zum Anlass genommen werden, Positionen abzubauen», sagte ein Händler. Zudem könnten ausländische Anleger wegen der allgemeinen Verunsicherung ihre Bestände an US-Staatsanleihen weiter abbauen, was deren Renditen weiter in die Höhe treiben würde. Aber auch ohne US-Zölle stünden die Märkte vor einer speziellen Woche, heisst es weiter. Am Donnerstag wird die EZB ihre Zinsentscheidung veröffentlichen und an der Eurex laufen Options-Kontrakte aus. Zudem werden diese Woche einige wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht.

Der Leitindex SMI notiert um 09.15 Uhr 1,21 Prozent höher bei 11’376 Punkten. An anderen europäischen Börsenplätzen sind die Gewinne vergleichbar.

Techwerte an der Spitze

An der Spitze der Gewinner stehen die Aktien von Logitech (+5,0%). Die Papiere des Computerperipheriegeräte-Herstellers profitieren zusammen mit denen anderer Branchenvertreter wie VAT (+1,9%) und AMS Osram (+4,3%) von der (vorübergehenden) Sistierung der US-Sonderzölle. Tech-Unternehmen profitierten, weil ein Grossteil ihrer Produkte in China gefertigt werde, sagt ein Experte.

Gefragt sind zudem die Aktien der UBS (+2,4%) sowie der zyklischen Adecco (+2,2%), Sika (+2,0%), ABB (+1,6%) und Kühne + Nagel (+1,8%).

Fester notieren auch Holcim (+1,4%). Jeder Holcim-Aktionär soll im Zuge der Abspaltung des US-Geschäfts in Form einer Sachdividende eine Amrize-Aktie erhalten. Der Spin-off soll nach Zustimmung der Generalversammlung vom 14. Mai im Juni 2025 erfolgen.