Schweizer Aktienmarkt schüttelt Zoll-Schock weiter ab

Keystone-SDA

Am Schweizer Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag im frühen Handel überwiegend angezogen. Damit liessen Investoren den Schreck über die Zoll-Keule von US-Präsident Donald Trump weiter hinter sich. Der Schweiz Leitindex gewann gegen 10.30 Uhr 0,4 Prozent hinzu.

(Keystone-SDA) Gerade in den USA keime nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag die Hoffnung auf frühere und stärkere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed, sagte ein Händler. So preise der Markt aktuell eine Senkung um 25 Basispunkte im September vollständig ein, wobei auch ein grösserer Schritt um 50 Basispunkte nicht ausgeschlossen sei. «Offensichtlich befinden wir uns in einer Situation, in der Anleger das Glas als halb voll betrachten», ergänzt eine Händlerin.

Die Börsen in Europa etwa in Londen, Paris und Frankfurt haben am Dienstag insgesamt freundlich tendiert und standen am Morgen leicht im Plus. Sie profitierten von den zunehmenden Erwartungen an Zinssenkungen in den USA sowie von Hoffnungen auf letzte Handelsrunden mit Donald Trump kurz vor Inkrafttreten der Strafzölle, hiess es.

Die asiatischen Börsen hatten zuvor positiv abgeschlossen und folgten dem globalen Trend. Die Börse in Tokio schloss 0,6 Prozent höher. Auf dem chinesischen Festland legte Shenzhen um 0,6 Prozent und Shanghai um 1,0 Prozent zu.