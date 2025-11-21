Schweizer Armeeangehörige messen sich in Wettkampf

73 Militärpatrouillen mit rund 320 Angehörigen aus allen Truppengattungen der Schweizer Armee sind am Freitagmorgen in Lavey VD in einen dreitägigen Wettkampf gestartet. Durch den Anlass soll die Verteidigungsfähigkeit der Armee gestärkt werden.

(Keystone-SDA) Ab 8 Uhr morgens legten die Armeeangehörigen bei heftigen Schneetreiben in Vierergruppen verschiedene Strecken im Chablais auf dem Gebiet der Kantone Waadt und Wallis zurück. Bis zum Ende des Wettkampfs am Sonntag werden sie mit unterschiedlichen Szenarien konfrontiert – darunter Begegnungsgefecht, Gegenstoss, Überfall, Handstreich, Hinterhalt sowie Panzerabwehrkampf.

Der Wettbewerb basiert auf dem früheren Swiss Raid Commando, einem internationalen Militärwettkampf, der von 1986 bis 2009 in der Schweiz durchgeführt wurde.