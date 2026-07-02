Schweizer Börse klettert auf Allzeithoch

Keystone-SDA

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Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstagnachmittag seine Gewinne ausgeweitet. Der Leitindex SMI hat dabei ein neues Rekordhoch markiert. Für Rückenwind sorgten starke Schwergewichte sowie ein schwacher US-Arbeitsmarkt.

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(Keystone-SDA) Die US-Beschäftigtenzahl stieg im Juni deutlich schwächer als erwartet. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten nach unten revidiert. Dies dämpfe die jüngst verstärkten Zinserhöhungserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed wieder etwas, hiess es im Handel. Das wiederum hilft den Aktien.

Zudem stützten Hoffnungen auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen im Nahen Osten das Sentiment. Die Anleger diversifizieren derweil weg von Technologiewerten hin zu anderen Branchen.

Nestlé und Roche gesucht

Der Leitindex SMI notiert gegen 15.30 Uhr um 1,4 Prozent im Plus auf 14’313 Punkten und damit auf Allzeithoch. Der breite SPI steigt 1,3 Prozent auf 20’172 Zähler.

Auch die anderen grossen Börsen Europas wie der Dax bauen ihre Gewinne aus, der deutsche Leitindex erreicht ebenfalls einen Rekordwert. Auch die Börsen an der Wall Street in New York notieren klar im Plus.

Rückenwind erhält der SMI insbesondere von den starken Schwergewichten Roche (+2,7 Prozent) und Nestlé (+1,9 Prozent). Händler verweisen auf die deutlich besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen beim US-Partnerunternehmen General Mills. Bei Roche kommen derweil Ergebnisse einer zulassungsrelevanten Studie zu einem Lungenkrebsmittel gut an.

Zu den grössten Gewinnern gehören zudem Kühne+Nagel (+3,2 Prozent) sowie die UBS (+2,7 Prozent).