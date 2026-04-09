Schweizer Börse moderat im Plus erwartet

Keystone-SDA

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gemäss ersten vorbörslichen Indikationen an die starken Gewinne vom Vortag anknüpfen. Es dürfte allerdings nur noch moderat aufwärtsgehen.

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(Keystone-SDA) Die Erleichterung über die Waffenruhe im Iran-Krieg bleibe hoch, sagen Börsianer. Am Vortag war der Swiss Market Index (SMI) um 2,53 Prozent hochgeschnellt. Nach den europäischen Börsen ist es am Mittwoch auch an den US-Aktienmärkten deutlich aufwärtsgegangen. Der Dow Jones Industrial stieg etwa um 2,85 Prozent.

In Asien geben die wichtigsten Indizes am Donnerstagmorgen allerdings leicht nach, der japanische Nikkei etwa um 0,9 Prozent und die Börse in Shanghai um 0,7 Prozent. In Asien war es am Vortag allerdings auch sehr stark aufwärts gegangen.

Marktteilnehmer erklären sich die moderaten Verluste damit, dass die Waffenruhe noch auf wackligen Beinen steht. Die iranische Nachrichtenagentur Fars liess am Mittwochabend verlauten, der Iran erwäge wegen der anhaltenden Angriffe Israels auf die libanesische Hisbollah bereits wieder einen Ausstieg aus der Vereinbarung. Zudem gab es Beschuldigungen von Seiten des Iran, dass einige Punkte der Waffenstillstandsvereinbarung gebrochen worden seien.

Die Unsicherheit liess auch die Ölpreise in der Nacht wieder etwas anziehen. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent stieg um 2,5 Prozent auf gut 97 US-Dollar.