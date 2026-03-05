Schweizer Bischöfe bekennen sich zu Eignungsabklärung

Keystone-SDA

Die Bischöfe der römisch-katholischen Kirche stehen hinter den Eignungsabklärungen für angehende Seelsorgende. Die Kirchgemeinden, die für die Anstellungen verantwortlich sind, sollen Einblick in die "für die Anstellung relevanten" Informationen erhalten.

(Keystone-SDA) Dies beinhaltet etwa den Nachweis, dass das Assessment erfolgreich durchgeführt worden ist, wie dem Bericht über die jüngste ordentliche Versammlung der Schweizer Bischofskonferenz zu entnehmen ist. Sie fand von Montag bis Mittwoch in St-Maurice im Wallis statt.

Die Bischöfe haben sich laut dem Bericht einstimmig zu den Ausführungsbestimmungen der psychologischen Eignungsabklärung bekannt. Diese legen auch fest, dass das Generalsekretariat der Bischofskonferenz ein schweizweites Verzeichnis der Geprüften führt.

Die Eignungsabklärung ist als Reaktion auf die 2023 veröffentlichte Studie zur Geschichte des sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche zu verstehen. Es handelt sich dabei um ein vierstufiges Testverfahren, wie die Bischofskonferenz im Februar bekanntgab.