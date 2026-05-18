Schweizer Crowdfunding-Markt wächst erstmals seit 2021 wieder

Keystone-SDA

Der Schweizer Crowdfunding-Markt ist 2025 nach drei Jahren Rückgang wieder gewachsen. Das über Onlineplattformen vermittelte Finanzierungsvolumen stieg um 14 Prozent auf 629 Millionen Franken, wie die Hochschule Luzern (HSLU) am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) 2021 hatte der Markt mit knapp 792 Millionen Franken noch einen Rekord erreicht. Danach waren die Volumina kontinuierlich gesunken.

Haupttreiber der Erholung im vergangenen Jahr war laut dem «Crowdfunding Monitor Schweiz» das sogenannte Crowdlending, also die Vermittlung von Krediten über Onlineplattformen. Dieses Segment machte gut 75 Prozent des Gesamtvolumens aus.

Besonders stark legten Immobilien-Projektfinanzierungen zu: Das Volumen im Bereich «Real Estate Crowdlending» sprang um 38 Prozent auf 275 Millionen Franken.

Plattformen profitieren von strengeren Bankenregeln

Als wichtigen Grund nennen die Studienautoren strengere Bankenregeln. Seit Anfang 2025 müssen Banken für riskantere Immobilienkredite mehr Eigenkapital hinterlegen. Dadurch würden klassische Bankfinanzierungen teurer und zurückhaltender vergeben, erklärte Studienleiter Andreas Dietrich laut Mitteilung. Crowdlending-Plattformen profitierten von dieser Lücke.

Auch Crowdsupporting und Crowddonating legten erstmals seit 2020 wieder zu. Beim Crowddonating werden vor allem soziale, karitative oder kulturelle Projekte über Spenden ohne Gegenleistung finanziert. Beim Crowdsupporting unterstützen Personen meist kreative, kulturelle oder sportbezogene Projekte und erhalten dafür etwa ein Produkt oder eine andere Gegenleistung. Das Volumen stieg insgesamt um 30 Prozent auf 35 Millionen Franken. Besonders gefragt waren Projekte aus Sport und Gesundheit.

Der «Crowdfunding Monitor Schweiz» wird seit 2014 jedes Jahr vom Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der HSLU mit Unterstützung der Schweizer Crowdfunding-Plattformen durchgeführt. Der Monitor hat unter anderem zum Ziel, die Treiber künftiger Entwicklungen zu identifizieren und die Transparenz des Crowdfunding-Marktes weiter zu erhöhen.