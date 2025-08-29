The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Schweizer Gründungsboom hält an – mehr Firmengründungen im August

Keystone-SDA

Im Schweizer Handelsregister sind im August 2025 mehr Firmen eingetragen worden als im Vorjahresmonat. Trotz des saisonalen Rückgangs gegenüber Juli zeigt sich damit ein positiver Trend.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Konkret wurden 3856 neue Firmen eingetragen, wie Help.ch am Freitag mitteilte. Das sind 8 Prozent mehr als im August 2024. Gegenüber dem starken Vormonat Juli 2025 entspricht dies allerdings einem Rückgang um 23 Prozent.

Im Fürstentum Liechtenstein wurden 51 neue Unternehmen gegründet, was einem Rückgang von 27 Prozent gegenüber Juli entspricht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft