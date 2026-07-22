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Schweizer Holzernte 2025 auf 4,9 Millionen Kubikmeter angestiegen

Keystone-SDA

Die Holzernte in der Schweiz ist 2025 um 1,1 Prozent auf knapp 4,9 Millionen Kubikmeter angestiegen. Zulegen konnten vor allem die Mengen an Energieholz, wie das Bundesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Nach zwei rückläufigen Jahren habe die Menge an geerntetem Holz 2025 wieder leicht zugenommen, nämlich um 55’000 Kubikmeter. Besonders das Energieholz gewinne an Bedeutung und mache inzwischen 45 Prozent der gesamten Holzernte aus.

Gleichzeitig habe das Stamm- und Industrieholz weiter an mengenmässiger Bedeutung verloren. Die Ernte von Stammholz belief sich gemäss Statistik auf knapp 2,2 Millionen Kubikmeter. Dies entsprach einem Anteil von 45 Prozent; 2003 habe der Anteil noch 70 Prozent betragen.

Die steigende Bedeutung von Energieholz führt das Bundesamt auf die wachsende Nachfrage nach Holz als erneuerbare Energiequelle zurück.

Zwei Drittel des geernteten Holzes stammen von Nadelbäumen. In drei der fünf grössten Waldkantonen, namentlich in Bern, dem Wallis und dem Tessin, hat die Menge an geerntetem Holz um 8,2 bis 37 Prozent zugenommen, während sie in Graubünden und dem Kanton Waadt zurückging.

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