Schweizer Hotellerie auch im Februar mit mehr Übernachtungen

Keystone-SDA

Die Schweizer Hotellerie hat auch im Februar mehr Übernachtungen verzeichnet als im entsprechenden Vorjahresmonat. Damit setzte sich der positive Trend aus dem Vorjahr auch im zweiten Monat des Jahres 2026 fort.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zahl der Logiernächte stieg im Februar um 2,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag anhand einer ersten Schätzung mitteilte. Sowohl bei den ausländischen Gästen als auch bei den inländischen Touristen ergab sich jeweils ein Plus von 2,1 Prozent.

Damit bleibt die Nachfrage auf hohem Niveau. Im Jahr 2025 hatte die Schweizer Hotellerie mit 43,7 Millionen Übernachtungen einen neuen Höchststand erreicht. Bereits im Januar waren die Logiernächte gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,6 Prozent weiter gestiegen.

Die absoluten Zahlen zu den Übernachtungen im Februar veröffentlicht das BFS am 7. April.