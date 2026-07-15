Schweizer Hotellerie auch im Juni mit weniger Übernachtungen

Keystone-SDA

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Die Schweizer Hotellerie hat auch im Juni 2026 etwas weniger Übernachtungen verzeichnet. Der Rückgang ist vor allem auf die schwächere Nachfrage aus dem Ausland zurückzuführen.

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(Keystone-SDA) Die Zahl der Logiernächte sank im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Bei den ausländischen Gästen waren es 4,4 Prozent weniger, bei den inländischen Gästen 0,1 Prozent weniger.

Vierter negativer Monat in Folge

In den ersten beiden Monaten 2026 hatte die Schweizer Hotellerie noch an den Rekordkurs des Vorjahres angeknüpft und steigende Übernachtungszahlen vermeldet. Ab März mit der Eskalation im Iran-Krieg waren die Logiernächte dann allerdings rückläufig.

Von Januar bis Mai waren es insgesamt 16,2 Millionen Logiernächte – ein Rückgang von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zwar waren es über den Zeitraum etwas mehr Übernachtungen bei den inländischen Gästen. Den Rückgang der Reisenden aus dem Ausland konnten sie aber nicht ganz wettmachen.

Das BFS wird am 22. Juli eine zweite Schätzung zum Juni publizieren. Die definitiven und absoluten Zahlen folgen dann am 4. August.