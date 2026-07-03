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Schweizer Hotellerie mit weniger Übernachtungen im Mai

Keystone-SDA

Die Schweizer Hotellerie hat im Mai 2026 den dritten Monat in Folge weniger Logiernächte verzeichnet. Besonders bei den Gästen aus dem Ausland waren es weniger als noch vor einem Jahr. Trotz starkem Beginn des Jahres ist die Bilanz nach fünf Monaten damit negativ.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Insgesamt 3,4 Millionen Übernachtungen zählten die hiesigen Hotels im Mai, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Das sind 1,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Überraschend kommt das nicht – erste Schätzungen des BFS hatten den Rückgang bereits angezeigt.

Bei den ausländischen Touristen gingen die Übernachtungen um 1,6 Prozent auf 1,8 Millionen zurück. Bei den Gästen aus der Schweiz war es mit 1,6 Millionen Logiernächten 0,5 Prozent weniger.

Rückgang nach fünf Monaten

Insgesamt sind damit von Januar bis Mai 16,2 Millionen Übernachtungen – ein Rückgang von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für die Sommersaison zeigte sich Schweiz Tourismus zuletzt dennoch vorsichtig optimistisch.

So dürften die neben dem Heimmarkt wichtigsten Märkte Deutschland, USA, Grossbritannien und Frankreich ein stabiles Fundament bilden, hiess es. Dagegen wird die Nachfrage aus Asien und den Golfstaaten den Erwartungen zufolge geringer ausfallen.

Wie das für die Branche besonders wichtige Sommergeschäft angelaufen ist, werden die Übernachtungszahlen für den Juni zeigen. Eine erste Schätzung dazu wird das BFS am 15. Juli publizieren.

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