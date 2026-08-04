Schweizer Hotels auch im Juni mit weniger Übernachtungen

Die Schweizer Hotels verzeichnen im Juni weiterhin weniger Übernachtungen Keystone-SDA

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Die Schweizer Hotellerie hat im Juni 2026 erneut weniger Gäste beherbergt. Verantwortlich dafür war einmal mehr die rückläufige Nachfrage aus dem Ausland. Soll der Rekordwert des Vorjahres noch erreicht werden, braucht es nun eine starke zweite Jahreshälfte.

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(Keystone-SDA) Mit 4,1 Millionen Übernachtungen wurden im Juni 2,2 Prozent beziehungsweise 93’000 weniger gezählt als im Vorjahresmonat, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Ausschlaggebend dafür war die schwächere Nachfrage aus dem Ausland: Die Zahl der Logiernächte ausländischer Gäste sank um 4,4 Prozent auf 2,2 Millionen. Demgegenüber legten die Übernachtungen inländischer Gäste leicht um 0,4 Prozent auf 1,9 Millionen zu.

Erstes Halbjahr unter Vorjahresniveau

Auch im ersten Halbjahr 2026 lagen die Übernachtungszahlen unter dem Vorjahresniveau. Die Schweizer Hotellerie verzeichnete von Januar bis Juni insgesamt 20,3 Millionen Logiernächte und damit 0,7 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Der Rückgang ist auch hier auf die ausländischen Gäste zurückzuführen: Deren Logiernächte sanken um 2,0 Prozent auf 10,2 Millionen, während die Übernachtungen der inländischen Gäste um 0,7 Prozent auf 10,1 Millionen zunahmen.

Nachdem die Branche in den ersten beiden Monaten des Jahres noch an den Rekordkurs von 2025 angeknüpft hatte, gingen die Logiernächte ab März bzw. seit dem Beginn des Iran-Krieges in jedem Monat zurück. Um den Höchststand des Vorjahres von 42,8 Millionen Übernachtungen noch zu übertreffen, wäre nun eine deutlich stärkere zweite Jahreshälfte erforderlich.