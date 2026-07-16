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Schweizer Parahotellerie mit weniger Gästen im ersten Quartal

Keystone-SDA

Die Schweizer Parahotellerie hat im ersten Quartal 2026 deutlich weniger Gäste begrüsst als im Vorjahr. Dabei entschieden sich vor allem Schweizerinnen und Schweizer für Ferienwohnungen und Berghütten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt sanken die Logiernächte in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen sowie in Jugendherbergen und SAC-Hütten von Januar bis März um 6 Prozent auf 4,3 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die hiesige Bevölkerung machte dabei mit gut 70 Prozent weiterhin die deutliche Mehrheit aller Übernachtungen aus.

Bei der Wahl der Unterkunft entschieden sich die meisten Gäste für Ferienwohnungen. Mit 2,7 Millionen machten diese gut 60 Prozent aller Übernachtungen aus.

Kollektivunterkünfte wie Jugendherbergen oder SAC-Hütten kamen mit 1,4 Millionen Logiernächten auf knapp ein Drittel. Campingplätze blieben mit 173’000 Übernachtungen derweil eine Nische.

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