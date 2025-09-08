Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland



Wussten Sie, dass jedes Jahr rund 30'000 Schweizerinnen und Schweizer ihre Koffer packen und in der ganzen Welt ein neues Zuhause finden? Die Fünfte Schweiz wächst ständig – und vielleicht sind auch Sie ein Teil dieser lebendigen Gemeinschaft.



Ob politische Entscheide in Bern, Neuigkeiten zu E-Voting oder persönliche Geschichten aus der Community – wir schicken Ihnen mit diesem Newsletter regelmässig die aktuellsten und interessantesten Artikel und Geschichten für Schweizer:innen im Ausland direkt nach Hause.



Wir sind neugierig: Über welche Auslandschweizer-Themen soll Swissinfo berichten? Was lesen Sie am liebsten? Schreiben Sie uns.



Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Melanie Eichenberger In meiner Arbeit befasse ich mich mit Themen, die für die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland relevant sind – von politischen Entwicklungen in der Schweiz und deren Auswirkungen auf die Diaspora bis hin zu sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Vor SWI swissinfo.ch habe ich als Lokaljournalistin für die Aargauer Zeitung geschrieben. Ich habe einen Bachelor in mehrsprachiger Kommunikation und - klassisch schweizerisch - eine Lehre als Kauffrau abgeschlossen.

«Ich wurde in den Vereinigten Staaten geboren und erfuhr von meiner Schweizer Abstammung, als ich mich vor vielen Jahren als Teenager mit der Ahnenforschung befasste.»

Leserin «PrairieFleur3»

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wo Ihre Vorfahren gelebt haben und was sie dazu bewogen hat, auszuwandern? Meine Kollegin Céline Stegmüller hat diesen Sommer die Community gefragt: Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Sie begleitete eine australische Familie, die in der Schweiz auf den Spuren ihrer Vorfahren unterwegs war:

Mehr Swiss Abroad Familie Vosti aus Down Under sucht ihre Wurzeln in der Schweiz Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Begleiten Sie Juliette Buchanan, die im Verzascatal ihre Schweizer Wurzeln entdeckt und den Kontakt zu Verwandten wiederherstellt. Mehr Familie Vosti aus Down Under sucht ihre Wurzeln in der Schweiz

Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.

Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.

Machen Sie mit! Hier geht es zu den aktuellen Debatten.

Antworten aus der Community

Nebst Ahnenforschung liegt auch ein anderes Phänomen im Trend: Das Teilzeit-Auswandern. Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer entscheiden sich für ein Leben in der Schweiz und im Ausland. Sie pendeln zwischen den Kulturen, manchmal auch zwischen Jobs und Verwandten hin und her.

Ich habe die Community gefragt, welches ihre wichtigsten Tipps fürs Teilzeit-Auswandern sind:

Mehr Swiss Abroad Was ist dein wichtigster Tipp fürs Teilzeit-Auswandern? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Von Steuern bis zur richtigen Einstellung: Drei Teilzeit-Ausgewanderte erzählen, worauf es beim Leben und Arbeiten in zwei Ländern ankommt. Mehr Was ist dein wichtigster Tipp fürs Teilzeit-Auswandern?

Für Sie ausgewählt

Die vergangenen Wochen standen bei uns ganz im Zeichen der «SwissCommunity Days» – dem neuen Format der Auslandschweizer-Organisation und ihrem wichtigsten Gremium, dem Auslandschweizer-Rat. Swissinfo hat den Auftakt der neuen Legislatur dieses «Parlaments der Fünften Schweiz» begleitet.

Mehr Swiss Abroad Neustart für den Auslandschweizer-Rat Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die ersten «SwissCommunity Days» in Bern markieren den Beginn einer neuen Legislaturperiode des Auslandschweizer-Rats, in der E-Voting weiterhin zu der wichtigsten Forderung gehören dürfte. Mehr Neustart für den Auslandschweizer-Rat

Mehr Swiss Abroad Zwischen Einheit und Spannungen: Der Auslandschweizer-Rat nimmt seine Arbeit auf Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Auslandschweizer-Rat hat am Samstag in Bern seine neue Legislaturperiode eingeläutet. Interne Kritik sorgte für Spannungen. Mehr Zwischen Einheit und Spannungen: Der Auslandschweizer-Rat nimmt seine Arbeit auf

Auch das Eidgenössische Schwingfest stand bei uns auf der Agenda. Wir haben mit drei der sechs Auslandschweizer gesprochen, die sich dieses Jahr für den Grossevent in der Schweiz qualifiziert haben.

«Dass ich als einer von vier Amerikanern antreten darf, bedeutet mir die Welt», sagte etwa Brenden Spahr.

Mehr Swiss Abroad Die Schwinger aus Übersee: Im Stolz auf ihre Tradition sind sie die Sieger Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Sechs Auslandschweizer aus Nordamerika treten am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ESAF 2025 in Mollis an. Wir haben mit ihnen gesprochen. Mehr Die Schwinger aus Übersee: Im Stolz auf ihre Tradition sind sie die Sieger

👉 Weitere Artikel für die Fünfte Schweiz finden Sie hier.

Auswandern leicht gemacht

Sind Sie gar noch keine Auslandschweizerin oder kein Auslandschweizer, sie hat aber das «Auswanderungsfieber» gepackt? Oder kennen Sie jemanden, der mit einer Auswanderung liebäugelt?

Meine Kollegin Camille Kündig hat zusammengetragen, was Schweizerinnen und Schweizer beim Auswandern nach Frankreich wissen müssen. Die «Grande Nation» beherbergt die grösste Schweizer Diaspora weltweit.

Mehr Auswandern In Frankreich leben: Das müssen Schweizer beim Auswandern wissen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht 212’000 Schweizer:innen wohnen in Frankreich. Wie funktioniert das Schulsystem? Was kostet das Leben dort? Und was überrascht im Alltag? Mehr In Frankreich leben: Das müssen Schweizer beim Auswandern wissen

Mehr Auswandern Warum Frankreich bei Schweizer Ausgewanderten die Nummer 1 ist Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ein Blick auf die Ursprünge der Anziehungskraft, die engen Verflechtungen – und die aktuellen Herausforderungen Frankreichs. Mehr Warum Frankreich bei Schweizer Ausgewanderten die Nummer 1 ist

Mehr Swiss Abroad Vor- und Nachteile des Lebens in Frankreich: Das sagen die Schweizer:innen, die dort wohnen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweizer:innen schätzen das Land für seine Lebensqualität und die niedrigeren Lebenshaltungskosten. Doch die Expats sehen auch Nachteile. Mehr Vor- und Nachteile des Lebens in Frankreich: Das sagen die Schweizer:innen, die dort wohnen

Ungewöhnliche Schweiz

Was macht die Schweiz einzigartig? Swissinfo berichtet wöchentlich über interessante, ungewöhnliche und manchmal bizarre Geschichten aus der Schweiz.

Mehr Die Schweiz, das «Mutterland des Minigolf» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ist es vielleicht typisch Schweiz, dass ausgerechnet hier die Verzwergung einer Sportart ihren Standard fand und dann das Land eroberte? Mehr Die Schweiz und das «Goldvreneli» – diese Liebe hält Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Mit dem steigenden Goldwert wird das «Goldvreneli» immer attraktiver. Doch der Verkauf einer neu geprägten Münze wurde zum Fiasko. Mehr Alexander und seine Fahnentaufe Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Fahnenschwingen gehört wie Schwingen, Jodeln und Alphorn zu den lebendigen Traditionen der Eidgenossenschaft. Unterwegs mit einem jungen Fahnenschwinger. Mehr Digitale Baukunst schafft einen Weltrekord in den Schweizer Alpen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht «Tor Alva», der Weisse Turm von Mulegns, ist mit 30 Metern das höchste je in 3D-Druck erstellte Gebäude der Welt.

Unser Service für die Schweizer:innen im Ausland

🧭 Bleiben Sie informiert – bleiben Sie verbunden.

Vielen Dank, dass Sie diesen Newsletter gelesen haben. In zwei Wochen erhalten Sie die nächste Ausgabe. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Stimme, Ihre Sichtweise und Ihre Geschichte.

Feedback? Themenvorschläge?

📩 Schreiben Sie mir: melanie.eichenberger@swissinfo.ch