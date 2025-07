Wir sind in den Gotthardstau gefahren – mit voller Absicht

– Es gibt nicht nur eine, sondern vier wichtige Nord-Süd-Achsen durch die Schweiz und ihr Gebirgsmassiv, die Alpen. Nebst der Gotthard-Route sind das die San-Bernardino-Route, die Simplon-Route (Autoverlad, kostenpflichtig) und die Route über den Grossen St. Bernhard (kostenpflichtiger Tunnel).

Je nach Abfahrts- und Zielort sowie Verkehrsaufkommen sind die Routen unterschiedlich schnell. Ab einer Stauzeit von einer Stunde am Gotthard zum Beispiel lohnt sich die Umfahrung via San-Berardino-Tunnel, und zwar für den gesamten Verkehr – von der Nord-Ost-Schweiz bis nach Basel.



– Bei einem Stau von einer halben bis zu einer Stunde, bietet sich in der warmen Jahreszeit die Fahrt über die Passstrasse an. Eine spektakuläre Landschaft und Einkehrmöglichkeiten unterwegs gibt’s obendrauf. Wichtig ist dabei, die Autobahn A2 rechtzeitig zu verlassen.

Bei einem kürzeren Stau kann man auch auf der A2 bleiben und die Ausfahrspur Richtung Göschen benutzen, die kurz nach Wassen beginnt. Vorsicht aber: Der Entscheid für die Passroute ist endgültig. Die Ausfahrspur erlaubt keinen Spurwechsel zurück auf die A2. Und in Göschenen und Wassen ist ab drei Kilometern Stau die Autobahneinfahrt gesperrt.



– Wer kann, plant seine Reise weit voraus und versucht, den Hauptstauzeiten durch antizyklisches Verhalten auszuweichen. Eine datengestützte Stauprognose nach TagenExterner Link bietet der Touring Club Schweiz (TCS) auf seiner Webseite.

Generell gilt: Die beste Reisezeit für die Gotthard-Route in Ferienzeiten ist von Dienstag bis Donnerstag, jeweils am frühen Morgen oder späten Abend. Vor der Abfahrt wie während der Fahrt lohnt es sich natürlich, die Verkehrslage zu prüfen und die Route berechnen zu lassen. Die besten Daten hat heute nach verbreiteter Meinung Google Maps.



– Wer selbst zur Stauvermeidung beitragen will, sollte im dichten Verkehr auf unnötige Spurwechsel und abrupte Bremsmanöver verzichten und, falls vorhanden, den Abstandstempomaten einschalten.