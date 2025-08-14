The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Regisseurin Petra Volpe an bayrischem Filmfestival

Keystone-SDA

Die schweizerisch-italienische Drehbuchautorin und Regisseurin Petra Volpe wird am Fünf Seen Filmfestival als Ehrengast einige ihrer Filme vorstellen. Gezeigt werden "Frühling im Herbst" (2009), "Traumland" (2014), "Die göttliche Ordnung" (2017) und "Heldin" (2024).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Letzterer Film ist aktuell auf Netflix zu sehen und ist ihr neuester Spielfilm. Er handelt von der immer stressiger werdenden Schicht der Pflegefachfrau Floria in der Chirurgie eines Schweizer Spitals. Am Fünf Seen Film Festival gehört Petra Volpe zu den drei Ehrengästen, die Filme aus unterschiedlichen Phasen ihrer Karriere persönlich vorstellen, wie das Festival am Donnerstag mitteilte.

Am Festival im bayrischen Fünfseenland werden noch weitere Schweizer Filme gezeigt. Unter anderem Johanna Moders «Mother’s Baby» (2025) über den grossen Kinderwunsch einer Dirigentin. Der Film läuft im Hauptwettbewerb um den Fünf Seen Filmpreis.

Die Hauptrolle wird von der deutsch-schweizerischen Schauspielerin Marie Leuenberger verkörpert, die ebenfalls am Filmfestival teilnimmt. Sie ist auch an der Vorstellung von Petra Volpes «Die göttliche Ordnung» dabei. Leuenberger spielte in diesem Drama die Hauptfigur Nora, eine Hausfrau, die beginnt, sich für die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz zu engagieren.

Das Fünf Seen Filmfestival hat sich dem mitteleuropäischen Film verschrieben und findet vom 9. bis 16. September im Fünfseenland, südwestlich von München, statt.

