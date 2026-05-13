Schweizer Rheinhäfen schliessen sich europäischem Info-System an

Keystone-SDA

Die Schweizerischen Rheinhäfen sind dem europäischen Informationssystem für die Binnenschifffahrt beigetreten. Das Portal liefert Schiffen auf dem europäischen Wasserstrassennetze wichtige Informationen in Echtzeit. Mit dem Schritt soll die Schifffahrt auf dem Rhein durch effizienter und sicherer werden.

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(Keystone-SDA) Der offizielle Beitritt sei mit der Unterzeichnung des Abkommens European Corridor Management Agreement (ECMA) erfolgt, teilten die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) am Mittwoch mit. Diese habe während eines zweitägigen Treffens der Mitglieder der EuRIS (European River Information Services) in Basel stattgefunden.

Das Informationsportal versorge die Schifffahrt mit Echtzeit-Daten zur Verkehrssituation, zu Wartezeiten oder Störungen. Mit dem Beitritt der Schweiz werden nun sämtliche Abschnitte des Rheins im System verfügbar sein, wie es weiter hiess. Die Schweizer Wasserstrassendaten sollen in den kommenden Monaten im Portal veröffentlicht werden. Das Informationsportal wurde 2022 von 13 europäischen Ländern lanciert und deckt nach eigenen Angaben über 29’500 Kilometer Wasserstrassen ab.

An den Standorten Basel, und den beiden Gemeinden Birsfelden und Muttenz BL liegen die einzigen drei Rheinhäfen der Schweiz mit direktem Anschluss ans Meer. Die SRH stellen sicher, dass rund 80 Hafenfirmen den Zu- oder Abtransport der Güter auf Schiene und Strasse «zügig abwickeln oder geeignet lagern können».

Zusätzlich zu den Infrastrukturaufgaben übernehmen die SRH als Rheinschifffahrtsbehörde Aufgaben zur Überwachung des Rheinsund sowie Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen im nationalen und internationalen Schiffsverkehr.