Schweizer Städte bewilligen Freinacht für Viertelfinal

Keystone-SDA

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Wegen des Viertelfinalspiels der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Argentinien haben mehrere Schweizer Städte sowie die Kantone Bern, Jura und Genf die Nacht auf Sonntag zur Freinacht erklärt. Damit fällt die Sperrstunde für alle Gastronomiebetriebe weg.

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(Keystone-SDA) Die Partie zwischen Argentinien und der Schweiz wird am frühen Sonntagmorgen um drei Uhr Schweizer Zeit angepfiffen. Das Spiel findet in Kansas City statt. Die Schweiz steht erstmals seit 1954 in den Viertelfinals der Fussball-Weltmeisterschaft.

In Chur beschloss die Stadtregierung, dass Betriebe in der Ausgangsmeile Welschdörfli, die normalerweise um drei Uhr schliessen müssen, das Spiel im Innenbereich zeigen dürfen. Alle anderen Betriebe, die normalerweise vor drei Uhr schliessen, dürfen das Spiel ebenfalls zeigen. Sie müssen aber eine Einzelbewilligung für die Verlängerung der Polizeistunde beantragen.

Ein grosses Public Viewing morgens um drei Uhr auf der Piazza Grande wird es in der Nacht auf Sonntag in Locarno TI geben. Die Veranstalter des Musikfestivals «Moon & Stars», das am Donnerstag beginnt, ersuchten die Locarneser Stadtbehörden schon vor dem Schweizer Achtelfinalspiel um die entsprechende Bewilligung. Das gaben sie am Mittwochmorgen bekannt. Die Stadt sagte Ja.

Auch die Bars, Cafés und Restaurants im Kanton Genf können die ganze Nacht von Samstag auf Sonntag geöffnet bleiben. Das Departement für Wirtschaft, Arbeit und Energie entschied, vom Gesetz über die Restauration, den Ausschank von Getränken, die Beherbergung und die Unterhaltung abzuweichen. Dieses sah am Wochenende eine Schliessung um zwei Uhr vor.

In Zürich traf die zuständige Stadträtin Karin Rykart den Entscheid, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Der Winterthurer Stadtrat will zu diesem Thema am Donnerstag informieren. In Bern kommunizierte am Mittwoch die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion, und in Basel informierte das Bau- und Verkehrsdepartement. Auch im Kanton Jura wird es eine Freinacht geben.