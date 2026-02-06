Schweizer Stuntfrau Simone Bargetze ist genervt wegen Bill Kaulitz

Die Schweizer Stuntfrau Simone Bargetze lebt laut dem "Blick" neben Musiker Bill Kaulitz und zeigte sich darüber verärgert. "Sein Bruder Tom ist ja cool, aber Bill geht mir echt auf den Wecker", sagte Bargetze der Zeitung.

(Keystone-SDA) Grund dafür sei der Bau von Bill Kaulitz’ Pool gewesen, der auch in der Netflix-Dokumentation «Kaulitz & Kaulitz» gezeigt worden ist. Während der Bauarbeiten in den Hollywood Hills sei die Zufahrt zu ihrem Haus zeitweise versperrt gewesen. «Er hat uns direkte Nachbarn nie informiert oder involviert. Wir wohnen in einer Einbahnstrasse», sagte Bargetze. Es habe ihn nicht gekümmert, dass morgens um acht Uhr 13 Lastwagen die Strasse blockiert hätten. Eltern hätten ihre Kinder deshalb nicht zur Schule bringen können, die Anwohnenden seien festgesessen.

Als der Pool entleert worden sei, sei zudem die gesamte Strasse überschwemmt gewesen. Zwar habe die Nachbarschaft Bill Kaulitz darauf angesprochen, dieser habe jedoch lediglich «unkonzentriert» gewirkt. Eine Besserung sei offenbar nicht in Sicht: Für die dritte Staffel der Netflix-Serie solle das Haus von Kaulitz zur Dauerkulisse werden. Dies bringe Kamerateams, Fahrzeuge und Partys in die Wohngegend. Bill Kaulitz habe auf eine Anfrage des «Blick» nicht reagiert.