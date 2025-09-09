The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Schweizer Unternehmen zufrieden mit Rahmenbedingungen

Keystone-SDA

Rund drei Viertel der Unternehmen in der Schweiz bewerten die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen im eigenen Land klar positiv. Damit ist die Zufriedenheit markant höher als bei den Unternehmen anderer Länder, wie es in einer Studie der Commerzbank heisst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Insgesamt bewerteten 76 Prozent der befragten Unternehmen die Rahmenbedingungen in der Schweiz als «sehr gut» oder «gut», heisst es in der am Dienstag veröffentlichten «Unternehmensperspektiven-Studie» der Commerzbank Schweiz. Weitere 17 Prozent erachteten die Rahmenbedingungen noch als «befriedigend oder ausreichend».

Die Schweiz setzt sich damit in einem internationalen Vergleich deutlich vor das nächst platzierte Österreich, wo immerhin noch 45 Prozent der Unternehmen die Rahmenbedingungen in ihrem Land als «gut» oder «sehr gut» bezeichneten. In den USA sahen noch 32 Prozent der Unternehmen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen positiv, und in Deutschland waren es 24 Prozent.

Die Commerzbank Schweiz befragte für ihre Studie mehr als hundert Schweizer Führungskräfte aus den Branchen Industrie, Handel und Dienstleistung. Durchgeführt wurden die Befragungen allerdings im Februar 2025, also noch vor dem «Zollschock» durch die US-Regierung.

Nur wenig Einfluss hatten für die befragten Unternehmen die Veränderungen im Schweizer Bankensektor. Insgesamt habe der Wegfall der Credit Suisse die Konditionen nur marginal beeinflusst, heisst es. Das sei ein Zeichen für Stabilität im Schweizer Finanzsektor, folgert die Commerzbank Schweiz

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft