Schweizerischer Nationalfonds beschliesst Sparmassnahmen

Keystone-SDA

Ab 2026 sollen in der Schweiz weniger Forschungsprojekte gefördert werden. Diese sowie fünf weitere Massnahmen will der Schweizerische Nationalfonds umsetzen, um den Sparmassnahmen des Bundes gerecht zu werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Hauptinstrument, der Projektförderung, sowie in der Karriereförderung sollen künftig weniger Gesuche bewilligt werden als heute, wie der Schweizerische Nationalfonds (SNF) am Mittwoch mitteilte. Weiter sollen zwei Förderinstrumente pausiert werden. Auch das Budget für die europäischen Partnerschaften werde um ein Viertel reduziert.

Die Mittel des SNF – der im Auftrag des Bundes die Forschung in der Schweiz fördert – sollen im Jahr 2027 um zehn und im Jahr 2028 um elf Prozent gekürzt werden, hiess es weiter. Diese Budgetkürzungen von insgesamt 270 Millionen Franken lehne der SNF ab. Gleichzeitig bereite er sich darauf vor.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

