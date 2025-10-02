Schwer verletzter Mann in Schönenwerd SO aufgefunden
Ein Mann hat sich am Mittwochabend in Schönenwerd SO schwer am Kopf verletzt. Wie sich der 41-Jährige die Verletzungen zuzog, ist unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und suchen Zeugen.
(Keystone-SDA) Wie die Solothurner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann kurz vor 23.00 Uhr an der Bahnstrasse aufgefunden. Ein Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn in ein Spital.