Schwerer Verkehrsunfall im Wisletunnel bei Worb

Keystone-SDA

Im Wisletunnel bei Worb hat sich am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Einsatz von Kantonspolizei und Rettungskräften dauerte am Nachmittag an.

(Keystone-SDA) Die Polizei wurde um 13.40 Uhr über den Unfall informiert, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Angaben zu Opfern oder weitere Informationen konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Im Einsatz stand auch ein Rettungshelikopter der Rega, wie ein von den Tamedia-Zeitungen veröffentlichtes Foto zeigte. Gemäss Verkehrsinformation des TCS waren mehrere Fahrzeuge in den Unfall involviert und der Tunnel am Dienstagnachmittag bis auf weiteres gesperrt. In Worb kam es zu Stau.

Im Wisletunnel war es bereits am Nachmittag des 1. April zu einem schweren Unfall gekommen. Damals starb bei einer Frontalkollision eine Person, zwei wurden schwer verletzt.

Der Wisletunnel ist Teil der Umfahrungsstrasse um die Ortschaft Worb.