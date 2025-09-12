Schwerverletzte Frau in Feldbrunnen SO: Laut Polizei keine Straftat

Keystone-SDA

Im Fall der am Sonntag in einer Wohnung in Feldbrunnen SO aufgefundenen schwerverletzten Frau hat die Solothurner Polizei neue Erkenntnisse gewonnen. Gemäss Polizeiangaben ist nicht von einer strafbaren Dritteinwirkung auszugehen. Die Frau verstarb im Spital.

(Keystone-SDA) Die Ermittlungen zu den genauen Umständen seien nach wie vor im Gang, teilte die Kantonspolizei am Freitag weiter mit. Die Frau war am Sonntagmorgen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufgefunden worden. Nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort wurde sie in ein Spital gebracht. Die Frau erlag im Spital wenig später ihren Verletzungen.