Schwyz fördert erstmals musikalisch Begabte mit Fördergeldern

Keystone-SDA

Zum ersten Mal hat der Kanton Schwyz musikalisch besonders begabte Kinder und Jugendliche mit Fördergeldern unterstützt. 45 Talente erhalten neben spezieller Förderung bis Frühling 2026 auch finanzielle Beiträge.

(Keystone-SDA) Für die Förderung mussten die jungen Musikerinnen und Musiker eine Aufnahmeprüfung bestehen und ein kantonales Begabtenförderungsprogramm besuchen, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. 54 Jugendliche meldeten sich zur Prüfung an, 45 bestanden die Tests.

Das Fördergeld stammt vom Bundesamt für Kultur (BAK), das rund 80’000 Franken bereitstellt und die Richtlinien festlegt.

Die Talente werden in vier Stufen eingeteilt. Je nach Stufe erhalten die Teilnehmenden laut Communiqué zwischen 1000 und 2500 Franken pro Jahr.

Die Teilnehmenden des Programms absolvieren zwei Semester mit Einzelunterricht, Nebenfachunterricht, Musiklehre, Ensembleproben, Workshops, Wettbewerben und öffentlichen Auftritten.