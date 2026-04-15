Schwyz führt Plastikgeld für Asylbewerber ein

Keystone-SDA

Asylsuchende, Schutzbedürftige, vorläufig Aufgenommene und Weggewiesene müssen im Kanton Schwyz neu mit Plastikgeld zahlen. Das Parlament beschloss, dass die Asylsozial- und Nothilfe auf eine Bezahlkarte ausgerichtet wird.

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(Keystone-SDA) Mit der Neuerung soll erreicht werden, dass die Fürsorgeleistung des Staates tatsächlich für die Bewältigung des Alltags ausgegeben werde und sie nicht mehr ins Ausland überwiesen werden könne. Ein Freibetrag, etwa für Busbillette, wird weiterhin in bar ausbezahlt.

Der Entscheid für die Bezahlkarte fiel mit 83 zu 14 Stimmen deutlich aus. Die Revision des Migrationsgesetzes hatte das Parlament im September 2024 mit einer Motion gefordert.