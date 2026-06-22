Schwyz kürt Siegerprojekt für neue Schulanlage Ibach

Keystone-SDA

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Die Gemeinde Schwyz hat das Siegerprojekt für die Erweiterung der Schulanlage Ibach bestimmt. Das Vorhaben eines Zürcher Architekten sieht unter anderem ein neues Schulhaus und eine Doppelturnhalle vor.

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(Keystone-SDA) Zur Schulanlage Ibach gehören die Schulhäuser Christophorus, Muota und das alte Schulhaus.

Gemäss Mitteilung sind im geplanten dreigeschossigen Schulhaus insgesamt 20 Schulzimmer vorgesehen: je fünf für den Kindergarten sowie je fünf für die 1./2., 3./4. und 5./6. Klasse. Weiter sind Tagesstrukturen, zwei Turnhallen sowie Aussensportanlagen geplant, wie es weiter hiess.

Ein «Schul-Dorf-Platz», ein neu gestalteter Pausenhof und zusätzliche Sport- und Grünflächen sollen auch der Öffentlichkeit offenstehen oder für die Chilbi genutzt werden. Zudem soll das bestehende Schulhaus Muota rückgebaut werden, wodurch Freiflächen für eine Sportwiese und einen Allwetterplatz mit Geräteraum entstehen.

Das bestehende Schulhaus Christophorus wird laut Mitteilung teilweise umgenutzt und erweitert, unter anderem für Tagesstrukturen sowie einen Mehrzweck- und Singsaal. Das Projekt ermögliche eine etappierte Realisierung bei laufendem Schulbetrieb, hiess es am Montag.

Die Erweiterung der Schulanlage erfolgt in mehreren Schritten: Die Volksabstimmung über den Planungskredit ist für Februar 2027 vorgesehen, der Bezug des neuen Schulhauses für das Schuljahr 2031/32. Danach folgen laut Mitteilung weitere Bauetappen und Rückbauten.