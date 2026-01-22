Schwyz realisiert kantonales Gewässermessnetz

Keystone-SDA

Im Kanton Schwyz soll leichter einsehbar sein, welches Gewässer wie viel Wasser führt und wie warm dieses ist. Das Messenetz wird deswegen ausgebaut und online gestellt.

(Keystone-SDA) Im letzten Sommer seien die ersten kantonseigenen Messstationen in Betrieb genommen worden, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Diese würden kontinuierlich die Pegelhöhen, die Abflussmengen und die Wassertemperaturen messen. Dieses kantonale Messnetz werde durch die Daten von Kraftwerken, Bundesstellen und Forschungseinrichtungen ergänzt, die eigene Messstationen hätten.

Die Gewässerdaten sind im kantonalen Geodatenportal (WebGIS) einsehbar. Bald würden weitere kantonseigene Messstationen an Fliessgewässern in Betrieb genommen, kündigte die Staatskanzlei an. Ziel sei es, eine flächendeckende Datengrundlage zu schaffen. Auch sollen weitere Messdaten von externen Stellen in der Datenbank integriert werden.

Gewässerdaten sind gemäss Staatskanzlei wichtig für die Planung und Umsetzung von Wasserbauprojekten, für die Analyse von Hochwasser oder Trockenperioden sowie für die Beurteilung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Gewässer.