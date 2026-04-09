Schwyz stimmt über Planungskredit für neues Schulhaus ab

Keystone-SDA

Der Gemeinderat Schwyz will in Seewen ein neues Schulhaus bauen. Er beantragt den Stimmberechtigten einen Planungskredit von 1,6 Millionen Franken. Die Gemeindeversammlung hat am Mittwoch die Vorlage an die Volksabstimmung vom 14. Juni überwiesen.

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(Keystone-SDA) Der geplante Neubau solle Platz für sechs Primarschulklassen, drei Kindergartenklassen, Tagesstrukturen sowie öffentlich nutzbare Räume bieten, teilte die Gemeinde im Anschluss an die Gemeindeversammlung mit. Die Kosten würden auf 18,9 Millionen Franken veranschlagt.

Gebaut werden soll das Schulhaus auf einer rund 6000 Quadratmeter grossen Fläche, welche die Gemeinde bereits 2025 erworben hat. An diesem Standort können Synergien mit den bestehenden Schulen Krummfeld und Seerüti genutzt werden, teilte die Gemeinde mit.

Die Gemeinde Schwyz rechnet damit, dass die Schülerzahlen steigen werden. So soll auch in Ibach die Schulanlage erneuert und vergrössert werden.