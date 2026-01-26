Schwyz untersucht 2026 den ökologischen Zustand der Muota

Keystone-SDA

Um die Wirkung geplanter Revitalisierungs- und Wasserbauprojekte zu prüfen, wird 2026 der ökologische Zustand der Muota erhoben. Die Untersuchungen erfolgen im Gerinne, am Ufer und teilweise mit Drohnenaufnahmen.

(Keystone-SDA) Die Feldaufnahmen finden von Ende Januar bis September zwischen Sahliboden und der Mündung der Muota in den Vierwaldstättersee statt, teilte die Staatskanzlei Schwyz am Montag mit.

Der Hintergrund der Untersuchungen sind Wasserbau- und Revitalisierungsprojekte, die in den kommenden zwei Jahrzehnten entlang der Muota geplant sind. Das Ziel der Massnahmen sei es, Defizite in der «Wasserführung» und der natürlichen Gewässerstruktur zu beheben, unter anderem im Zusammenhang mit der Sanierung der Wasserkraft und der Konzessionserneuerung der Muotakraftwerke.

Laut der Staatskanzlei wird eine «deutliche ökologische Aufwertung» der Muota erwartet. Eine Nachkontrolle ist in rund vier Jahren vorgesehen, wie es weiter hiess.