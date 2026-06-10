Schwyzer Gefängnis soll 15 statt zehn zusätzliche Zellen erhalten

Keystone-SDA

Das Gefängnis des Kantons Schwyz in Biberbrugg soll mehr zusätzliche Zellen erhalten als vom Regierungsrat ursprünglich geplant. Dafür hat sich die vorberatende Kantonsratskommission ausgesprochen.

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(Keystone-SDA) Das Gefängnis am Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg verfügt über 29 Zellen für rund 38 Insassen. Weil es zu klein ist, schlug der Regierungsrat vor, zehn zusätzliche Zellen, einen neuen Spazierhof sowie weitere neue Räumlichkeiten zu schaffen.

Die Kommission stützt mehrheitlich einen Ausbau des Gefängnisses, wie sie am Mittwoch mitteilte. Bei einer ersten Sitzung im Februar stellte sie sich aber die Frage, ob nicht ein grösserer Ausbau Sinn machen würde, damit der vorhandene Platz besser ausgenutzt werden könnte. Zudem geht die Kommission davon aus, dass der Bedarf an Zellen auch in Zukunft zunehmen wird.

Höhere Kosten in Kauf genommen

Das Hochbauamt und das Amt für Justizvollzug legten der Kommission in der Folge ein überarbeitetes Projekt mit 15 zusätzlichen Zellen vor. Die Bruttokosten steigen dadurch von 8,3 Millionen Franken auf 10,6 Millionen Franken.

Das vergrösserte Projekt wurde von der Kommission bei ihrer Sitzung von Ende Mai mehrheitlich unterstützt, wie sie mitteilte. Eine Minderheit der Kommission lehnte eine Erweiterung des Gefängnisses grundsätzlich ab.

Die Kommission weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass der Kanton Schwyz mit der Erweiterung weniger Häftlinge ausserkantonal platzieren müsse oder sogar ausserkantonale bei sich aufnehmen könne. Damit könnten Kosten gespart und Einnahmen erzielt werden.

Im Gefängnis in Biberbrugg werden Untersuchungshäftlinge sowie Personen, die eine kürzere Freiheitsstrafe verbüssen, untergebracht. Bis die Erweiterung realisiert ist, dürfte es laut Kommission Ende 2029 werden.

Auch andere Kantone müssen die Zahl ihrer Gefängniszellen erhöhen. So will der Luzerner Regierungsrat mit Sanierungen und Provisorien seiner beiden Vollzugsanstalten Grosshof und Wauwilermoos mehr Platz schaffen. Auch die Kapazität der Justizvollzugsanstalt Bostadel in Menzingen ZG wird erweitert.