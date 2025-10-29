Schwyzer Polizei fasst drei Männer nach Diebstahl aus Auto

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Schwyz hat in der Nacht auf Mittwoch drei Männer nach einer Autodurchsuchung in Goldau SZ festgenommen. Die Tatverdächtigen müssen sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine «aufmerksame Person» habe in der Nacht auf Mittwoch der Einsatzzentrale gemeldet, dass im Gebiet Sonnegg in Goldau drei Männer ein offenbar unverschlossenes Auto durchsuchten, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mit.

Zwei Polizeipatrouillen konnten kurz darauf beim Bahnhof Arth-Goldau zwei Verdächtige festnehmen, wie es weiter hiess. Der dritte Mann wurde wenig später beim Depot der Rigi Bahnen in Gewahrsam genommen.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass einer der Männer bereits zur Festnahme ausgeschrieben war und ein weiterer eine gültige Einreisesperre hatte. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Tunesier im Alter von 21 und 24 Jahren sowie einen 19-jährigen Algerier.