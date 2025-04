Schwyzer Regierung hält an Passerellen-Lehrgang fest

Der Schwyzer Regierungsrat will ab dem Schuljahr 2026/27 in einem Schulversuch einen Passerelle-Lehrgang an der Kantonsschule Kollegium Schwyz anbieten. Das hat er in einer Antwort auf ein Postulat am Montag mitgeteilt.

(Keystone-SDA) Der Kanton Schwyz plante die Einführung der Passerelle am Kollegi Schwyz (KKS) bereits auf das Schuljahr 2025/26. Weil das Kantonsparlament im Dezember 2024 das Budget um 120’000 Franken kürzte, wurde das Projekt vorerst gestoppt.

In einem Postulat forderte daraufhin der Mitte-Kantonsrat Mathias Bachmann eine Bedarfsabklärung. Zuerst solle die Regierung den Bedarf und alternative Standorte prüfen, mögliche Kooperationen evaluieren und auch Bildungsgutscheine als flexiblere Lösung prüfen, so der Vorstösser.

Mit der Antwort auf den Vorstoss sieht der Regierungsrat die verlangte Bedarfsabklärung als erledigt. Er beantragt, das Postulat abzulehnen, wie er am Montag mitteilte.

Die Passerelle schliesse eine Lücke zwischen Berufsbildung und Hochschule und habe sich seit ihrer landesweiten Einführung seit 2005 bewährt, erklärte der Regierungsrat. Eine kantonseigene Passerelle erlaube es, den Bedürfnissen der Studierenden aus der Region «bestmöglich entgegenzukommen». Auch Lernende Uri und Zug könnten profitieren. Zudem nutze der Lehrgang bestehende Infrastrukturen und verursache kaum Zusatzkosten.

Kanton sieht Potenzial von 28 Studierenden pro Jahr

Laut der regierungsrätlichen Antwort hätten sich 2021 rund 40 Schwyzer Studierende für die Passerelle interessiert. Die Regierung erwartet pro Jahr rund 28 Absolventinnen und Absolventen. Laut dem Amt für Mittel- und Hochschulen sei die Nachfrage für das Angebot «tendenziell zunehmend».

In der Einführungsphase schätzt der Kanton die Kosten für die Passerelle an der KKS auf rund 190’000 Franken pro Jahr. Später sollen diese auf rund 150’000 Franken sinken. Laut der Regierung sollen die Kosten durch Schulgelder, Ausbildungsbeiträge von ausserkantonalen Studierenden und Einsparungen bei Zahlungen an andere Schulen gedeckt werden. Wenn sich das Angebot bewähre, so die Regierung, entstünden dem Kanton keine zusätzlichen Kosten. Das Geld werde einfach im eigenen Kanton eingesetzt statt ausserhalb.

Die Passerelle ermöglicht es Absolventinnen und Absolventen einer Berufs- oder Fachmaturität, ein Studium an einer Universität oder einer ETH anzutreten. Derzeit kann die Passerelle in der Zentralschweiz nur im Kanton Luzern absolviert werden.