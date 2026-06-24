Schwyzer Regierung will Biodiversität im Siedlungsraum stärken

Keystone-SDA

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Die Schwyzer Regierung will die Biodiversität im Siedlungsraum stärken. Sie hat dieses Thema als eines von zwei neuen Handlungsfeldern in das vor Kurzem genehmigte kantonale Naturschutzgesamtkonzept aufgenommen.

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(Keystone-SDA) Massnahmen sollen freiwillig und nur mit dem Einverständnis der Grundeigentümer umgesetzt werden, wie das Schwyzer Umweltdepartement in einer Mitteilung vom Mittwoch festhielt. Die Regierung will Aufwertungsprojekte «durch gezielte Anreize» und die Unterstützung beteiligter Akteure ermöglichen. Das zweite neue Handlungsfeld heisst «Ökologische Vernetzung».

Biodiversitätsmassnahmen im Siedlungsgebiet sollen letztlich auch die Lebensqualität und die Gesundheit der Bevölkerung erhöhen, wie es im Konzept heisst. Für deren Förderung können Bundes- und Kantonsbeiträge angefragt werden. Eine Projektgruppe mit Gemeindevertretenden unter der Leitung des kantonalen Amtes für Wald und Natur soll zudem ein separates Konzept zur Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum erarbeiten.

In den Naturschutzgebieten setzt der Kanton derweil auf die «bewährte Praxis», hiess es weiter. Das Konzept legt fest, für welche Tier- und Pflanzenarten ein hoher Handlungsbedarf besteht. Bei den Tieren gehören dazu etwa Vögel wie das Auerhuhn, Fledermäuse wie das Grosse Mausohr oder Wildbienen wie die Mooshummel. Bei den Pflanzen sowie Pilzen und Flechten will der Kanton etwa die Gefässpflanze Ästige Mondraute, das Bayerische Scheinbirnmoos oder die Vielstachelige Armleuchteralge stärker schützen.

Artenfördermassnahmen und ökologische Aufwertungen sollen eine gemeinsame Wirkung entfalten: Sie sollen beispielsweise Erholungsräume aufwerten, innerhalb von Siedlungen kühlend wirken oder die Boden- und Luftqualität verbessern.