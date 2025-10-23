Schwyzer Regierung will Jäger bei Wolfsregulierung einbinden

Keystone-SDA

Der Schwyzer Regierungsrat sieht den Einbezug von ortskundigen Jägern bei der Wolfsregulierung positiv. Künftig soll ihre Beteiligung gesetzlich geregelt werden, erklärte er in einer Antwort auf eine Motion von Manuel Mächler (SVP).

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Motion forderte, dass Jägerinnen und Jäger künftig gemeinsam mit der Wildhut bei der Regulation von Grossraubtieren eingesetzt werden können. Diese Einsätze sollten ganzjährig und «grundsätzlich unentgeltlich erfolgen», hiess es in der Motion. Eine Abschussprämie als Anreiz soll geprüft werden.

Andere Kantone hätten mit diesem Vorgehen gute Erfahrung gemacht, so die Motionäre. Eine stärkere Einbindung erhöhe «die Erfolgsaussichten bei Abschüssen», entlaste die kantonale Wildhut und helfe, langfristig Kosten für den Kanton einzusparen.

Die Schwyzer Regierung zeigt Sympathie für den Vorstoss. Der Regierungsrat ziehe eine positive Bilanz über den Einsatz ortskundiger Jäger bei der Regulierung des Chöpfenberg-Wolfsrudels im Wägital, dem einzigen nachgewiesenen Wolfsrudel im Kanton, hiess es.

Künftig soll der Einbezug jagdberechtigter Personen in der Jagd- und Wildschutzverordnung (JWV) geregelt werden. Dabei will sich der Regierungsrat an den Erfahrungen anderer Kantone orientieren. Zudem werde geprüft, ob Jägerinnen und Jäger, die an der Wolfsregulierung teilnehmen, entschädigt werden sollen.

Der Regierungsrat schlägt dem Kantonsrat vor, die Motion in abgeschwächter Form in ein Postulat umzuwandeln und als erheblich zu erklären.