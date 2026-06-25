Schwyzer Regierungsrat muss Spitalallianz prüfen

Keystone-SDA

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Die drei Spitäler im Kanton Schwyz sollen stärker zusammenarbeiten. Das Parlament hat eine Motion von André Plass (SVP) für eine Spitalallianz mit 72 zu 21 Stimmen in ein Postulat abgeschwächt und mit 51 zu 42 Stimmen erheblich erklärt.

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(Keystone-SDA) Der Kantonsrat entschied dies gegen den Willen des Regierungsrats. Dieser hatte argumentiert, dass die drei Spitäler in Schwyz, Einsiedeln und Lachen keine kantonalen Spitäler seien. Der Kanton könne die privaten Trägerschaften nicht zur Bildung einer strukturellen Zusammenarbeit verpflichten.

Plass erklärte, dass heute jedes Spital für sich selbst schaue. Es fehle die Instanz, die unabhängig und übergeordnet koordiniere. Er verglich diese mit dem Trainer, ohne den keine Fussballteam auskomme.

Plass sagte, jedes Spital solle eine bestimmte Funktion übernehmen. Ihm ging es dabei auch um die Sicherung von Qualität und der Notfallversorgung. Daniel Burger (SVP) sagte, es solle nicht mehr jedes Spital alles anbieten.

Urs Rhyner (FDP) sagte zum Vorstoss: «Willkommen in der Planwirtschaft». Es sei ein Irrglaube, dass der Staat die Spitäler besser organisieren könne als der Markt. Wenn schon müsste die Spitallandschaft interkantonal angeschaut werden.

Sonja Zehnder (GLP) lehnte die Forderung von Plass ebenfalls ab. Sie schlage eine Lösung vor, bevor eine Analyse gemacht werde. Irene Huwyler (Mitte) sagte, der Vorstoss sei angesichts der unterschiedlichen Organisation der drei Spitäler nicht durchführbar sei. Zudem verkenne Plass die Patientenströme.

Darauf verwies auch der Regierungsrat. Innerschwyz sei Richtung Zentralschweiz orientiert, Ausserschwyz Richtung Zürich, St. Gallen und Glarus, erklärte er. Der Vorstoss gefährde die Existenz der Schwyzer Spitalstandorte, sagte Gesundheitsdirektor Damian Meier (FDP).

Die drei Spitäler im Kanton Schwyz sind aus historischen Gründen unterschiedlich organisiert. Das Spital Schwyz wird von einem privatrechtlichen Verein getragen. Das Spital in Lachen ist als Aktiengesellschaft organisiert, an der die Bezirke March und Höfe die Mehrheit halten. In Einsiedeln ist die Ameos Gruppe für den Spitalbetrieb zuständig, die Gebäude gehören einer Stiftung.