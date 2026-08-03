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Schwyzer Wolfsrudel ist grösser als angenommen

Keystone-SDA

Das im Wägital streifende Wolfsrudel dürfte grösser sein als angenommen. Die Aufnahme einer privaten Fotofalle weist nach Angaben des Kantons fünf Welpen nach. Zuvor waren die Behörden von drei kleinen Wölfen ausgegangen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das kantonale Amt für Wildhut und Natur hat den Hinweis aus der Bevölkerung am Freitag erhalten, wie es am Montag mitteilte. Es hält die Aufnahmen für authentisch.

Vor rund einem Monat hatte der Kanton darüber informiert, dass im Streifgebiet des sogenannten Chöpfenbergrudels drei Wolfswelpen nachgewiesen worden sind. Im November 2025 waren drei von fünf Jungwölfen dieses Rudels von den Behörden zum Abschuss freigegeben und getötet worden, dies um die Gefahr von Nutztierrissen zu verkleinern.

Einen Abschuss von jungen Wölfen fassen die Schwyzer Behörden auch für dieses Jahr ins Auge. «Die Anzahl der in diesem Jahr geborenen Wolfswelpen ist ein wesentliches Kriterium für die Festlegung der Anzahl Tiere, die im Rahmen der Regulierung entnommen werden können», teilte das Amt für Wildhut und Natur mit. Ein entsprechendes Gesuch werde beim Bundesamt für Umwelt eingereicht.

Das Chöpfenbergrudel ist der einzige im Kanton Schwyz nachgewiesene Wolfsverband.

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