Sechs Personen in Schlägerei in Bern verwickelt

In Bern ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Personen gekommen. Dabei ist gemäss Polizeiangaben eine Gruppe auf zwei Personen losgegangen und verletzte diese. Die Behörden suchen nun Zeugen.

(Keystone-SDA) Kurz vor 2.40 Uhr sei eine Auseinandersetzung zwischen mutmasslich sechs Personen auf Höhe Altes Tramdepot beim Grossen Muristalden gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei Bern am Samstag mit.

Gemäss ersten Erkenntnissen liefen zwei Personen den Muristalden hoch. Als sie auf Höhe Altes Tramdepot waren, hörten sie ein Fahrzeug hupen, das an ihnen vorbeifuhr, wie es weiter hiess. Das Fahrzeug habe daraufhin angehalten.

Aus dem Fahrzeug sei eine Gruppe von vier Personen gestiegen, die die Beiden tätlich angegangen sei. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden die zwei Personen laut Mitteilung von der Gruppe geschlagen. Einer der beiden sei zu Boden gefallen und für kurze Zeit bewusstlos gewesen. Anschliessend sei die Gruppe mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die beiden Personen konnten sich nach der Auseinandersetzung selbstständig ins Spital begeben, wie die Polizei weiter schrieb. Durch die Polizei wurden diverse Spuren gesichert.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.