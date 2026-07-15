The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Seebad Romanshorn TG ist wegen Sturmschäden geschlossen

Keystone-SDA

Das Seebad in Romanshorn TG bleibt nach einem heftigen Gewitter am Mittwochnachmittag für Aufräum- und Sicherungsarbeiten bis Donnerstagmittag geschlossen. Zwei beschädigte Bäume mussten gefällt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sturmböen und Regen verursachten Schäden im Seebad, teilte die Stadt Romanshorn am Mittwochabend mit. Die Mitarbeitenden der Stadt entfernten Äste und weiteres Material von den Liegewiesen, reinigten die Schwimmbecken und überprüften die Bäume sowie die Anlagen auf Schäden. Bis die Aufräumarbeiten vollständig abgeschlossen seien, bleibe die Anlage vorsorglich geschlossen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft