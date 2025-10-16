Sek in Pratteln BL wird für 119 Millionen Franken neu gebaut

Keystone-SDA

Die Sekundarschulanlage Fröschmatt in Pratteln BL wird für rund 119 Millionen Franken neu gebaut. Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag einer entsprechenden Vorlage der Regierung mit 72 zu zwei Stimmen ohne Enthaltungen zugestimmt.

(Keystone-SDA) Indre Steinemann (SVP) stellte einen Rückweisungsantrag. Aus ihrer Sicht war das Projekt zu teuer und sollte von der Regierung zum Zweck der Kostensenkung überarbeitet werden. Steinemanns Antrag wurde jedoch mit 65 zu sieben Stimmen ohne Enthaltungen vom Landrat abgelehnt.

Das Projekt «Lungo» der Burckhardt Architekten AG sieht einen vollständigen Rückbau der bisherigen sechs Gebäudetrakte vor, die in den Jahren 1955 bis 1973 in Betrieb genommen wurden. Diese werden durch ein neues Schulhaus in der Mitte der Parzelle sowie einen pavillonartigen Turnhallenbau im Nordosten ersetzt. Die Kapazität wird von bisher 27 auf neu 36 Klassen erhöht. Die Inbetriebnahme soll im Jahr 2029 beginnen.