Selbstfahrende öV-Taxis der Post fahren in der Ostschweiz

Keystone-SDA

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat Postauto Schweiz eine Ausnahmebewilligung für den Betrieb selbstfahrender Fahrzeuge in der Ostschweiz erteilt. Noch sind Sicherheitsfahrerinnen und -fahrer an Bord. Ab 2027 sollen die "AmiGo"-Fahrzeuge Passagiere befördern.

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(Keystone-SDA) Seit dem 1. Juni sind die selbstfahrenden Autos in einem 80 Quadratkilometer grossen Einsatzgebiet in den Kantonen St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden unterwegs. Das teilte Postauto Schweiz am Freitag mit. Die Sicherheitsfahrerinnen und -fahrer dürfen ihre Hände vom Steuer nehmen, weshalb von einem «freihändigen» Betrieb gesprochen werde.

Der reguläre Betrieb mit bis zu 25 Fahrzeugen ohne Sicherheitsfahrer starte voraussichtlich ab 2027.

Die «AmiGo»-Fahrzeuge, für welche die Postauto Schweiz AG mit dem chinesischen Robotaxihersteller Apollo Go der Techfirma Baidu zusammenspannt, fahren im Endausbau mit Level 4 (hochautomatisiert). Operatorinnen und Operatoren überwachen die Fahrten aus einer Leitstelle und können bei Bedarf eingreifen.