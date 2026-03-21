Selbstunfall: Auto prallt gegen Baum – 28-Jährige verletzt

Keystone-SDA

Eine 28-jährige Autofahrerin hat sich bei einem Selbstunfall in der Nacht auf Sonntag auf der Bachsertalstrasse zwischen Bachs ZH und Fisibach AG verletzt. Sie habe gegen 21.30 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei mit einem Baum kollidiert, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Frau habe zuvor rechtsseitig den Randstein touchiert und sei danach auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Auto sei in der Folge gegen einen am Strassenrand stehenden Baum geprallt und durch den Aufprall zurück auf die Strasse geschleudert worden.

Die Lenkerin sei im Fahrzeug eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr geborgen werden müssen. Anschliessend sei sie mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen worden.

Die Ursache des Unfalls werde abgeklärt, teilte die Polizei weiter mit. Die Bachsertalstrasse sei während der Unfallaufnahme gesperrt gewesen.