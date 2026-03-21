The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Selbstunfall: Auto prallt gegen Baum – 28-Jährige verletzt

Keystone-SDA

Eine 28-jährige Autofahrerin hat sich bei einem Selbstunfall in der Nacht auf Sonntag auf der Bachsertalstrasse zwischen Bachs ZH und Fisibach AG verletzt. Sie habe gegen 21.30 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei mit einem Baum kollidiert, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau habe zuvor rechtsseitig den Randstein touchiert und sei danach auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Auto sei in der Folge gegen einen am Strassenrand stehenden Baum geprallt und durch den Aufprall zurück auf die Strasse geschleudert worden.

Die Lenkerin sei im Fahrzeug eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr geborgen werden müssen. Anschliessend sei sie mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen worden.

Die Ursache des Unfalls werde abgeklärt, teilte die Polizei weiter mit. Die Bachsertalstrasse sei während der Unfallaufnahme gesperrt gewesen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft