Selbstunfall führt zu erheblichen Behinderungen auf A13

Keystone-SDA

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Ein 23-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen auf der Autobahn A13 bei Bad Ragaz SG einen Selbstunfall verursacht. Verletzt wurde niemand, doch es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 6.15 Uhr, als der 23-Jährige mit seinem Auto in Richtung Sargans fuhr. Mutmasslich infolge von Übermüdung habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei zweimal gegen die Mittelleitplanke geprallt.

Anschliessend überquerte der Wagen die Fahrbahn, prallte gegen die rechtsseitige Leitplanke und überquerte erneut die Fahrbahn. Das Auto prallte frontal gegen die Mittelleitplanke und kam auf der Überholspur zum Stillstand, wobei ein Sachschaden von rund 50’000 Franken am Fahrzeug entstand.

Die Mittelleitplanke wurde auf einer Länge von rund 180 Metern beschädigt und teilweise auf die gegenüberliegende Fahrbahn gedrückt. Während der Unfallaufnahme und der Reparaturarbeiten blieben die Überholstreifen in beiden Fahrtrichtungen für etwa vier Stunden gesperrt.