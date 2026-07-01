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Selenskyj: Russland bereitet massiven Angriff vor

Keystone-SDA

Russland will nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch heute einen massiven Angriff auf die Ukraine ausführen. Das sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz in Dublin am Rande der Zeremonie zur Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Irland.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Alle ein bis zwei Wochen führe Russland massive Angriffe mit Hunderten Drohnen und Dutzenden Raketen verschiedener Art aus, so der ukrainische Staatschef.

«Heute gibt es die unangenehme Information über die nächste Vorbereitung eines solchen massiven russischen Angriffs», sagte Selenskyj. Daher werde er direkt nach der Pressekonferenz rasch in die Ukraine zurückkehren. Die Menschen in seinem Land rief er auf, Alarmsignale zu beachten und Schutzräume aufzusuchen.

Tags zuvor hatten bereits der Bürgermeister der westukrainischen Grossstadt Iwano-Frankiwsk, Ruslan Marzinkiw, und der Gouverneur des südukrainischen Gebiets Cherson, Olexander Prokudin, die Bevölkerung vor einem möglichen grösseren russischen Angriff für die Nacht zum Mittwoch gewarnt.

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