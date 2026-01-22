The Swiss voice in the world since 1935
Selenskyj wünscht sich Hilfe von der Schweiz

Der Schweizer Präsident Guy Parmelin traf sich am Donnerstag, 22. Januar, zum ersten Mal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
Keystone-SDA

Bundespräsident Guy Parmelin hat sich am Donnerstag erstmals mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Dieser habe ihm beim Zusammenkommen am Rande des WEF eine Liste mit möglicher Schweizer Hilfe überreicht.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf der Liste seien Schweizer Unternehmen aufgelistet gewesen, die die Ukraine unterstützen könnten, um deren Energiekrise zu bewältigen, sagte Parmelin am Donnerstagabend vor den Medien in Davos. Derzeit lägen die Temperaturen in den ukrainischen Wohnungen zwischen minus zwei und neun Grad Celsius.

Es war das erste Zusammentreffen der beiden Staatsoberhäupter, führte Parmelin weiter aus. Das Treffen dauerte rund zwanzig Minuten und fand im inneren des Davoser Kongresszentrums statt. Selenskyj wurde dabei von zahlreichen Sicherheitsleuten begleitet.

