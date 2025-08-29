The Swiss voice in the world since 1935
Selenskyj warnt vor neuer russischer Grossoffensive

Keystone-SDA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor einer weiteren grossangelegten Offensive der russischen Truppen im Donbass. Der Raum um Pokrowsk sei weiterhin am stärksten gefährdet. "Die Konzentration (an Truppen) dort liegt bei bis zu 100.000, das ist das, was wir heute Morgen haben", sagte Selenskyj der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine zufolge bei einem Gespräch mit Medienvertretern.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die russischen Truppen bereiteten in jedem Fall einen Vorstoss vor. Aber die Ukraine sei darauf vorbereitet, sagte Selenskyj. Er schätzte die Lage als unter Kontrolle ein.

Pokrowsk ist eine Bergarbeiterstadt im Süden der Region Donezk – sie zählte vor dem Krieg rund 60.000 Einwohnern. Nach monatelanger Belagerung und ständigem Beschuss sind nur noch wenige Einwohner dort. Allerdings ist es den russischen Truppen bislang nicht gelungen, den strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt einzunehmen.

