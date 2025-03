Selenskyj will britische Milliarden für Waffenproduktion einsetzen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Grossbritannien für die Unterstützung gegen den Angriff Russlands gedankt. In London wird ein weiteres Milliardenpaket auf den Weg geschickt.

(Keystone-SDA) Selenskyj will mit Hilfe eines britischen Milliardenkredits die Armee aufrüsten. «Die Mittel werden in die Waffenproduktion in der Ukraine fliessen», schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Das Darlehen werde die Verteidigungskapazitäten der Ukraine verbessern und mit den Einnahmen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zurückgezahlt werden. «Das ist wahre Gerechtigkeit – derjenige, der den Krieg begonnen hat, muss auch dafür bezahlen», schrieb Selenskyj.

Die Regierungen Grossbritanniens und der Ukraine hatten am Samstag einen Vertrag für ein britisches Darlehen von umgerechnet 2,74 Milliarden Euro unterzeichnet, das bei der Verteidigung gegen den Angriff Russlands helfen soll. Zuvor war Selenskyj vom britischen Premierminister Keir Starmer am Regierungssitz in der Londoner Downing Street empfangen worden.

Selenskyj dankte der britischen Regierung für die «grossartige Unterstützung von Beginn des Krieges an» und schrieb weiter: «Wir sind froh, solche strategischen Partner zu haben und dieselbe Vision davon zu teilen, wie eine sichere Zukunft für alle aussehen sollte.»

Während des Treffens hatte Starmer seinem Gast «unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine» zugesichert. Das Vereinigte Königreich werde an der Seite der Ukraine stehen, solange es nötig sei. Grossbritannien gehört zu den wichtigsten Geldgebern der Ukraine und unterstützt das Land mindestens bis zum Finanzjahr 2030/31 mit Militärhilfen von umgerechnet über 3,5 Milliarden Euro pro Jahr.