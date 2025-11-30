Sempach LU erhält keine neue Erschliessung der Gewerbezone Allmend

Keystone-SDA

Die Gewerbezone Allmend in Sempach bleibt weiterhin über die Gotthardstrasse erschlossen. Das Stimmvolk hat eine Gemeindeinitiative, welche eine Neuerschliessung forderte, am Sonntag abgelehnt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bürgerinnen und Bürger verwarfen die Vorlage mit 56,1 Prozent Nein-Stimmen, wie die Gemeindekanzlei mitteilte. 1012 mal wurde ein Nein eingeworfen, 760 mal ein Ja. Die Stimmbeteiligung betrug 56,8 Prozent.

Die Gemeindeinitiative «Erschliessung Allmend: Wohnzonen, Schulwege befreien vom Gewerbeverkehr» wurde im Juli 2024 von vier Anwohnenden der Gotthardstrasse eingereicht.

Sie beklagten den Mehrverkehr auf der Strasse, die durch das Wohngebiet führt. Das bisherige und das künftige Wachstum des Gewerbegebiets fördere diesen weiter. Die Stadt soll darum alternative Erschliessungen durch den nahen Wald oder am Waldrand prüfen und umsetzen.

Der Sempacher Stadtrat argumentierte in den Abstimmungsunterlagen, die Gotthardstrasse könne den bestehenden und zukünftigen Verkehr tragen. Zudem seien die für die geforderten Neuerschliessungen nötigen Umzonungen rechtlich schwer umzusetzen. Sie würden gemäss Schätzungen auch Kosten von 5 bis 10 Millionen Franken verursachen.

Der Stadtrat will nach dem Nein zur Initiative aber die Anbindung des öffentlichen Verkehrs an die Gotthardstrasse sowie die Stärkung der dortigen Sicherheit weiterverfolgen.