Sempach muss neue Stadtpräsidentin oder neuen Stadtpräsident suchen

Keystone-SDA

Der Sempacher Stadtpräsident Jürg Aebi hat per 31. August seinen Rücktritt erklärt. Als Demissionsgrund nannte der 66-jährige Mitte-Politiker sein Alter und den Wunsch nach mehr Zeit für "persönliche Bedürfnisse".

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach sechs Jahren im Amt habe sich Jürg Aebi entschieden, als Stadtpräsident von Sempach zurückzutreten, teilte die Stadt Sempach am Dienstag mit. Der Stadtrat bedaure den Entscheid «sehr», habe jedoch Verständnis für die Demission, hiess es.

Tanja Schnyder, stellvertretende Stadtpräsidentin, würdigte Aebis «grosses Engagement» und seinen Einsatz für den «Dialog mit der Bevölkerung». Unter seiner Leitung seien unter anderem die Organisationsstruktur der Stadt modernisiert sowie das Alters- und Pflegeheim Meierhöfli in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ausgegliedert worden, so die Stadt.

Die Ersatzwahl für das Ressort Präsidium für den Rest der Amtsdauer 2024 bis 2028 ist, vorbehältlich einer stillen Wahl, auf den 10. Mai 2026 angesetzt.